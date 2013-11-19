Прокуратура США может предъявить обвинения Ассанжу - СМИ

Об этом пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

"На данный момент ничего не последовало. Но это может измениться. Я не могу предсказать, что произойдет. Расследование продолжается", - сообщил изданию источник, знакомый с делом Ассанжа, сообщает РИА Новости.

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Сообщение появилось на фоне слухов, что в отношении Асанжа был оформлен секретный обвинительный акт после почти трехлетнего закрытого расследования коллегии присяжных, отмечает газета.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.