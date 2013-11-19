Прокуратура США может предъявить обвинения Ассанжу - СМИ
Федеральная прокуратура США пока не предъявляла обвинений Джулиану Ассанжу, однако не исключено, что они могут последовать.
Об этом пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
"На данный момент ничего не последовало. Но это может измениться. Я не могу предсказать, что произойдет. Расследование продолжается", - сообщил изданию источник, знакомый с делом Ассанжа, сообщает РИА Новости.
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Сообщение появилось на фоне слухов, что в отношении Асанжа был оформлен секретный обвинительный акт после почти трехлетнего закрытого расследования коллегии присяжных, отмечает газета.
Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.