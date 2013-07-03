В посольстве Эквадора в Лондоне нашли "жучок"

Об этом заявил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо интернет-порталу издания Telegrafo, сообщает РИА Новости.

По данным издания, устройство было найдено в кабинете одного из послов. На данный момент неизвестно, кто установил "жучок". Ожидается, что позднее на этой неделе Патиньо объявит, кого власти Эквадора подозревают в установке устройства.

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В лондонском посольстве Эквадора с середины июня 2012 года находится основатель скандального сайта WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж. В августе Эквадор принял решение предоставить Ассанжу убежище, однако власти Великобритании полны решимости "выполнить обязательства"перед Швецией, где он подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Сам Ассанж категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их частью "грязной кампании", проводимой в отношении WikiLeaks после публикации секретных материалов о военных операциях в Афганистане и Ираке. Основатель скандального сайта неоднократно высказывал опасения, что как только он окажется в Швеции, его выдачи потребуют Соединенные Штаты.