Основатель WikiLeaks Ассанж хочет снова баллотироваться в парламент Австралии

Избирательная комиссия Австралии сообщила, что обнаружила ошибку при подсчёте голосов избирателей, а значит, результаты могут признать недействительными, сообщает Russia Today со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

При повторном подсчёте бюллетеней оказалось на 1375 штук меньше, чем при первом подведении итогов.

Верховный суд Австралии заявил, что результаты выборов могут быть аннулированы и назначена дата повторного голосования. Если это произойдёт, то Джулиан Ассанж готов снова выдвинуть свою кандидатуру для участия.

В сентябре стало известно, что партия Ассанжа не смогла пробиться в сенат Австралии. За неё было отдано чуть более 1% голосов.

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Сам Ассанж на выборах не присутствовал, поскольку продолжает укрываться в стенах посольства Эквадора в Лондоне.

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