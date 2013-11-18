Взрыв самолета в Казани: среди погибших была украинка - МЧС России

Об этом сообщает Приволжский региональный центр МЧС РФ в понедельник.

Ранее сообщалось о том, что в списке погибших значится Донна Каролина Булл, гражданка Великобритании, которая была менеджером программ подготовки к A-Levels (британский аналог ЕГЭ) колледжа Bellerbys и консультировала российских школьников по образовательным вопросам. Татарский главк МЧС уточнял, что Булл - единственная находившаяся в самолете, который взорвался вчера, иностранка, сообщает РИА Новости.

"В числе погибших предположительно имеются двое граждан иностранных государств (Ошуркова Маргарита 1958 года рождения - Украина, Булл Донна Каролина 1960 года рождения - Великобритания)", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" из Москвы в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа, по предварительным данным, унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.