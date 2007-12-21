Кондолизза Райс уверена, что Тимошенко будет прекрасным премьер-министром
22:11, 21 декабря 2007Мир
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Может быть, и сама приедет
Государственный секретарь США Кондолизза РАЙС убежденная, что Юлия ТИМОШЕНКО будет прекрасным премьер-министром.
По информации пресс-службы КМУ, об этом К.Райс сказала сегодня во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Ю.Тимошенко.
К.Райс поздравила Ю.Тимошенко с избранием премьер-министром Украины.
Стороны обсудили вопрос двусторонних отношений и приоритеты нового правительства, сообщает пресс-служба правительства.
“Я убеждена, Вы будете прекрасным премьер-министром”, - сказала госсекретарь США.
Ю.Тимошенко выразила надежду в ближайшее время встретиться с К.Райс в Киеве.
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