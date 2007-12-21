Кондолизза Райс уверена, что Тимошенко будет прекрасным премьер-министром

Государственный секретарь США Кондолизза РАЙС убежденная, что Юлия ТИМОШЕНКО будет прекрасным премьер-министром.

По информации пресс-службы КМУ, об этом К.Райс сказала сегодня во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Ю.Тимошенко.

К.Райс поздравила Ю.Тимошенко с избранием премьер-министром Украины.

Стороны обсудили вопрос двусторонних отношений и приоритеты нового правительства, сообщает пресс-служба правительства.

“Я убеждена, Вы будете прекрасным премьер-министром”, - сказала госсекретарь США.

Ю.Тимошенко выразила надежду в ближайшее время встретиться с К.Райс в Киеве.