Россия, Казахстан и Туркмения подписали соглашение о Прикаспийском газопроводе, которое предусматривает сооружение трубопроводных и транспортных артерий вдоль восточного побережья Каспия. Соглашение подписано вчера в Москве в присутствии президентов России и Казахстана Владимира ПУТИНА и Нурсултана НАЗАРБАЕВА, передает РИА Новости.

Прикаспийский газопровод должен быть запущен не позднее конца 2010 года, заявил в четверг журналистам глава Минпромэнерго РФ Виктор ХРИСТЕНКО.

"До конца 2008 года будут приняты все проектные и инвестиционные решения, и мы рассчитываем, что ввод в действие будет не позднее конца 2010 года", - сказал он журналистам.

Подписанное соглашение - это возможность задействовать ресурсы Туркменистана, в первую очередь, лежащие на Каспийском шельфе. С другой стороны - возможность задействовать ресурсы Казахстана, находящиеся вдоль этой трассы, сказал Христенко.

"Это новый вход в российскую газотранспортную систему", - заявил министр.

"Это направление чрезвычайно актуально для всех трех участников соглашения", - сказал В.ХРИСТЕНКО.

По его словам, соглашение предусматривает расширение мощностей Прикаспийского газопровода.

"Объемы, которые сегодня предусмотрены соглашением, это 20 миллиардов кубометров в год. При этом соглашение предусматривает возможность расширения этих мощностей", - сообщил В.ХРИСТЕНКО.

"По программе, которую уже подготовили корпоративные структуры, уполномоченные по этому соглашению реализовывать проект, до конца 2008 года будут приняты все проектные, инвестиционные решения, и мы рассчитываем, что ввод в действие произойдет не позднее конца 2010 года. Это основные параметры, которые характеризуют это соглашение", - сказал глава Минпромэнерго РФ.