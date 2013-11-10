Китай объявил высшую степень тревоги из-за тайфуна "Хаян"

Как сообщили интернет-СМИ, объявление последовало вслед за гибелью в море грузового судна с шестью членами экипажа на борту, попавшего в вызванный тайфуном шторм и затонувшего.

В самой южной островной китайской провинции Хайнань из прибрежных районов были эвакуированы 13 тыс. человек, 400 судам отдан приказ незамедлительно вернуться в свои порты, сообщает Росбалт.

Читайте также: На Филиппинах жертвами супертайфуна стали более 10 тысяч человек

Напомним, ранее сообщалось, что в филиппинской провинции Лейте, на которую обрушился тайфун "Хайян", погибли не менее 10 тысяч человек.

Между тем президент Филиппин Бенигно Акино отказался дать даже предварительную оценку числа жертв прошедшего по стране супертайфуна.

Тайфун, накрывший Филиппины, уже назвали самым мощным из всех ураганов, бушевавших на островах.