Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 1200 человек

Число жертв мощного тайфуна «Хайян» на Филиппинах превысило 1200 человек. Как передает Газета.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Красный крест Филиппин.

Ранее сообщалось о 100 жертвах на улицах города Таклобан.

Красный крест заявляет, что в городе по меньшей мере 1000 погибших. Еще 200 человек умерли в провинции Самар.

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Как отмечает «Би-би-си», по меньшей мере 100 человек ранены, число пропавших без вести неизвестно.

Терминал местного аэропорта разрушен.

Филиппины накрыл сильнейший тайфун, который уже назвали самым мощным из всех ураганов, бушевавших на островах.