Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 1200 человек
17:45, 09 ноября 2013Мир
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Число жертв супертайфуна «Хайян» на Филиппинах превысило 1200 человек
Тайфун, вид из космоса / Фото: smscs.com
Число жертв мощного тайфуна «Хайян» на Филиппинах превысило 1200 человек. Как передает Газета.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Красный крест Филиппин.
Ранее сообщалось о 100 жертвах на улицах города Таклобан.
Красный крест заявляет, что в городе по меньшей мере 1000 погибших. Еще 200 человек умерли в провинции Самар.
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Как отмечает «Би-би-си», по меньшей мере 100 человек ранены, число пропавших без вести неизвестно.
Терминал местного аэропорта разрушен.
Филиппины накрыл сильнейший тайфун, который уже назвали самым мощным из всех ураганов, бушевавших на островах.
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