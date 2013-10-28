СМИ: Оппоненты обещают Саакашвили арест и следствие (видео)

Нынешний пока еще президент убежден, что Грузию ожидает бурный период, независимо от исхода выборов. "К сожалению, мы сделали шаг назад в экономике, в сфере закона и порядка и в нашей международной репутации. Надеюсь, этот процесс будет обратным", - сказал Саакашвили.

Чуда на выборах в Грузии не произошло: побеждает оппонент Саакашвили, выдвиженец правящей премьерской партии Маргвелашвили, - говорится в сюжете ТСН-Тиждень. Главной интригой президентской кампании остается судьба действующего главы государства. Следствие, суд и даже заключения - такую ​​перспективу рисуют Михаилу Саакашвили кандидаты, которые соревнуются за власть.

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Двое из трех лидеров президентской кампании уверены, что после завершения президентского срока Саакашвили должен отбыть еще один - тюремный. Независимое правосудие, отсутствие бытовой коррупции, экономический рост и международное признание Грузии - все это заслуги команды Саакашвили. Но оппоненты президента говорят, что есть и темная сторона его правления, о которой мало знают в мире.

Между тем президентская чета Саакашвили на днях вызвала в загородный дом в Диди Дигони журналистов, чтобы показать, что они заранее съезжают с государственной дачи, сами упаковывают и вывозят вещи и банки с домашним соусом ткемали и вареньем. Президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что главной проблемой после переезда из правительственной дачи будет его кролик. Животное семья не может забрать, поэтому его может взять себе любой. Президент только просит не есть кролика.

Квартирный вопрос президент решил за счет уплотнения родственников. В администрации Саакашвили сообщили, что бабушка президента решила переехать к матери президента, чтобы Михо с семьей могли вернуться в свою старую квартиру на улице Зандукелли. Теперь они будут жить в профессорском доме недалеко от метро Руставели.