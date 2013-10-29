Президент Еврокомиссии предостерег Грузию от выборочного правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баррозу сказал, принимая в Европейской комиссии в Брюсселе президента Саакашвили. "Мы ожидаем, что Грузия будет уважать свои обязательства - в частности должна быть уверенность, что суды действуют не под политическим давлением. Мы абсолютно против выборочного применения правосудия", - сказал президент Еврокомиссии.

В свою очередь, Саакашвили, соратников которого преследовали в судебном порядке после прошлогодней победы на парламентских выборах тогда оппозиционной "Грузинской мечты" во главе с Бидзиной Иванишвили, сказал: "Я сильно поддерживаю парафирование Соглашения об ассоциации, которое мы надеемся подписать окончательно в следующем году при условии, конечно, что Грузия будет следовать принципам демократии."

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"Нужно, чтобы мы избегали случаев выборочного применения правосудия, которые, к сожалению, имеют место в нашей стране", - сказал грузинский президент, который уходит с должности в следующем месяце после десяти лет пребывания при власти.

На президентских выборах в это воскресенье победу уже в первом туре одержал Георгий Мaргвелашвили, который представляет "Грузинскую мечту" - политических оппонентов Саашкашвили.

"Демократия - это не только когда кто-то при власти. Демократия - это ответственность власти и оппозиции", сказал Баррозу на совместной пресс-конференции с Саакашвили. "Демократия - это умение жить вместе и уважать те же общие ценности", - добавил он.

"Грузия продемонстрировала, что изменение власти возможно, потому что правительства многих стран хотят всегда побеждать на выборах. И я надеюсь, что новая власть Грузии будет предана принципам плюралистической демократии", - сказал Баррозу.

"При демократии это нормально, когда существуют разные взгляды, а ненормальным является то, когда взгляды настолько поляризованы, что оппоненты становятся врагами. Важно, чтобы политические проблемы решались политическими методами", - отметил президент Еврокомиссии.