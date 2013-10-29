Президент Еврокомиссии предостерег Грузию от выборочного правосудия
Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу предостерег грузинскую власть от случаев применения выборочного правосудия относительно политических соратников президента Михаила Саакашвили.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баррозу сказал, принимая в Европейской комиссии в Брюсселе президента Саакашвили. "Мы ожидаем, что Грузия будет уважать свои обязательства - в частности должна быть уверенность, что суды действуют не под политическим давлением. Мы абсолютно против выборочного применения правосудия", - сказал президент Еврокомиссии.
В свою очередь, Саакашвили, соратников которого преследовали в судебном порядке после прошлогодней победы на парламентских выборах тогда оппозиционной "Грузинской мечты" во главе с Бидзиной Иванишвили, сказал: "Я сильно поддерживаю парафирование Соглашения об ассоциации, которое мы надеемся подписать окончательно в следующем году при условии, конечно, что Грузия будет следовать принципам демократии."
По теме: СМИ: Оппоненты обещают Саакашвили арест и следствие (видео)
"Нужно, чтобы мы избегали случаев выборочного применения правосудия, которые, к сожалению, имеют место в нашей стране", - сказал грузинский президент, который уходит с должности в следующем месяце после десяти лет пребывания при власти.
На президентских выборах в это воскресенье победу уже в первом туре одержал Георгий Мaргвелашвили, который представляет "Грузинскую мечту" - политических оппонентов Саашкашвили.
"Демократия - это не только когда кто-то при власти. Демократия - это ответственность власти и оппозиции", сказал Баррозу на совместной пресс-конференции с Саакашвили. "Демократия - это умение жить вместе и уважать те же общие ценности", - добавил он.
"Грузия продемонстрировала, что изменение власти возможно, потому что правительства многих стран хотят всегда побеждать на выборах. И я надеюсь, что новая власть Грузии будет предана принципам плюралистической демократии", - сказал Баррозу.
"При демократии это нормально, когда существуют разные взгляды, а ненормальным является то, когда взгляды настолько поляризованы, что оппоненты становятся врагами. Важно, чтобы политические проблемы решались политическими методами", - отметил президент Еврокомиссии.