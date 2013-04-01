Венесуэльцам показали мультфильм о Чавесе в раю

Венесуэльское телевидение Vive Tv разместило на своем сайте мультипликационный ролик, в котором умерший в начале марта президент Уго Чавес попадает в рай.

Ролик длится всего одну минуту и показывает Чавеса стоящим на зеленом лугу под голубым и чистым небом. Президент одет в свою традиционную "олимпийку"в национальных цветах Венесуэлы сообщает РИА Новости.

Вдалеке видна группа людей, к которым и устремляется Чавес. Его встречают латиноамериканские лидеры и герои, такие, как Аугусто Сандино, Сальвадор Альенде, Эрнесто Че Гевара, Эва Перон и Симон Боливар - любимый и наиболее уважаемый исторический персонаж самого Чавеса. Боливар улыбается "команданте", и тот присоединяется к встречающим. Среди них находится и бабушка Чавеса Роса Инес, которая протягивает ему руку.

Местные наблюдатели отмечают, что ролик может стать частью предвыборной кампании кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Чавес в конце прошлого года назвал своим возможным преемником в случае проведения новых выборов.