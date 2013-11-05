В России из-за ревности мужчина протаранил дом своей девушки на "Газели" (фото)

Один из местных жителей на грузовом автомобиле «Газель» несколько раз протаранил стену дома, отчего в бараке выбило стекла, образовались повреждения стены.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции №14 4 ноября в 21.00 от граждан. На место незамедлительно выезжали усиленная следственно-оперативная группа ОВД, несколько нарядов ГИБДД и группа немедленного реагирования, сообщает областное ГУ МВД.

Личность нарушителя спокойствия сыщики уголовного розыска уже установили. За рулем грузовика находился Андрей Н. 1969 года рождения, ранее судимый за изнасилование и отбывавший пятилетний срок в колонии Ивделя, который проживает в том же доме, в квартире на первом этаже, вместе со своей гражданской женой. Предварительно, мотивом его поступка стала ревность. Женщина несколько ночей не была дома. После ссоры с супругой мужчина сел в «Газель», принадлежащую жене, и стал таранить жилище. В результате здание получило повреждения. Никто из жильцов, к счастью, не пострадал. Супруга злоумышленника дома отсутствовала, по некоторым сведениям, их подлинность сейчас проверяется, она делала ремонт в своей комнате и потому ночевала в другом месте.

Сотрудники полиции водителя задержали. В настоящее время он находится под стражей в отделении. Состояние мужчины неадекватное, с полицейскими он общаться отказывается, ведет себя агрессивно. От освидетельствования на наличие алкоголя тоже отказался, за что был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В качестве наказания за данный проступок предусмотрены штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.