В России из-за ревности мужчина протаранил дом своей девушки на "Газели" (фото)

08:59, 05 ноября 2013
Мир
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В Екатеринбурге сотрудники полиции  оказали помощь жильцам старого двухэтажного деревянного дома на улице Краснофлотцев, 45. 

Сотрудники полиции водителя задержали / Фото: 66.mvd.ru

Один из местных жителей на грузовом автомобиле «Газель» несколько раз протаранил стену дома, отчего в бараке выбило стекла, образовались  повреждения стены.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции №14 4 ноября в 21.00 от граждан. На место незамедлительно выезжали усиленная следственно-оперативная группа ОВД, несколько нарядов ГИБДД и группа немедленного реагирования, сообщает областное ГУ МВД.

Личность  нарушителя спокойствия сыщики уголовного розыска уже установили.  За рулем грузовика находился Андрей Н. 1969 года рождения, ранее судимый за изнасилование и отбывавший пятилетний срок в  колонии Ивделя, который проживает в том же доме, в квартире на первом этаже, вместе со своей гражданской женой. Предварительно, мотивом его поступка стала ревность.  Женщина несколько ночей не  была дома. После ссоры с супругой мужчина сел в «Газель», принадлежащую жене, и стал таранить   жилище. В результате  здание получило повреждения.  Никто из жильцов, к счастью, не  пострадал. Супруга злоумышленника дома отсутствовала,  по некоторым  сведениям, их подлинность сейчас проверяется, она делала ремонт в своей комнате и потому  ночевала в другом месте.

Сотрудники полиции водителя задержали. В настоящее время он находится под стражей в отделении. Состояние мужчины неадекватное, с полицейскими он общаться отказывается, ведет себя агрессивно. От освидетельствования на наличие алкоголя тоже отказался, за что был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В качестве наказания за данный проступок предусмотрены штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

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