В Москве на акции полиция задержала нескольких человек, в том числе Лимонова

Несколько человек у входа в концертный зал имени Чайковского развернули флаги, подожгли дымовые шашки и выкрикивали лозунги. Сотрудники полиции их задержали, передает РИА «Новости».

Организаторы ”Стратегии 31” сегодня планировали провести демонстрацию от Триумфальной до Манежной площади и митинг с требованиями соблюдения прав граждан собираться мирно на площадях и улицах городов в соответствии со статьей 31 Конституции, которая, по мнению организаторов мероприятия, нарушается.

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Правительство Москвы не согласовало акцию, так как ее организаторы в течение года более двух раз привлекались к административной ответственности. Вместе с тем организаторы намерены провести акцию вне зависимости от мнения властей.