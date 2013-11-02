В Таджикистане сократили лимит потребления электроэнергии

Власти Таджикистана ужесточили введенный в начале недели лимит на электроэнергию, ограничив ее подачу 10 часами в сутки. Исключение составили столица республики и крупные промышленные центры страны. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на энергохолдинг-монополист "Барки Тоджик", который указал, что это связано с уменьшением выработки электричества на главной ГЭС страны - Нурекской.

"Свет теперь в регионы будет подаваться по графику - с 5 утра до 10 утра и с 17 до 22 вечера", - подчеркнул представитель энергохолжинга, допустив, что "на местах могут быть несущественные количественные изменения в одну или другую сторону". По информации "Барки Тоджик", уменьшение производства электроэнергии, как на Нурекской, так и других ГЭС произошло из-за резкого похолодания в горах, откуда берут начало горные реки, питающие водохранилища.

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Таджикистан в последние годы испытывает хронический дефицит электроэнергии, вызванный как развалом единого энергетического кольца, действующего во времена СССР, так и разрушением централизованного отопления и дефицитом бытового газа. "Достижение энергетической независимости - один из основных пунктов предвыборной программы кандидата в президенты Таджикистана, действующего главы государства Эмомали Рахмона", - заявил первый заместитель правящей Народно-демократической партии Сафар Сафаров.

По его словам, Эмомали Рахмон последовательно выступал и выступает за достройку Рогунской ГЭС проектной мощностью в 3600 МВт и самой высокой в мире 335-метровой плотиной. "Наш лидер неоднократно отвечал всем противникам строительства этой ГЭС, что Рогун - это в будущем самая дешевая в мире электроэнергия, в которой нуждается не только Таджикистан, а весь регион",- указал Сафаров. Он добавил, что в программе их кандидата предусмотрены другие резервы для того, чтобы покончить с энерголимитом в ближайшие годы - введение в действие других источников энергии, сокращение ее потерь, строительство средних и малых ГЭС на внутренних реках республики.