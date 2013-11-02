В Армении обесточили столицу и ряд областей, в столице горит министерство

Пожар вспыхнул в здании министерства градостроительства Армении в центре Еревана, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

На место происшествия были направлены четыре пожарных расчета и автолестница. Работы по тушению пожара пока продолжаются.

В это же время жители Еревана и ряда областей Армении остались без света, в столице была прервана работа метрополитена.

Проблемы с энергоснабжением длились около получаса.

"Для установления причин ведется мониторинг. Были обесточены Ереван и ряд областей республики. Электроснабжение в Ереване восстанавливается. В четырех областях оно уже восстановлено", - сказал агентству замначальника спасательной службы МЧС Николай Григорян.

Связан ли пожар в министерстве с массовым отключением, выясняется.