Сегодня Европейскому Союзу исполняется 20 лет

Европейскому союзу сегодня исполняется 20 лет. Именно 1 ноября 1993 года в силу вступил так называемый Маастрихский договор, который заложил основы существования Единой Европы в том виде, в котором мы знаем её сегодня.

За 20 лет новое объединение, созданное на базе уже существовавших коалиций, значительно расширилось и серьезно увеличило не только свои территории, но и экономическую мощь. Помимо открытия экономических границ, были сняты визовые и валютные ограничения, введя единую денежную единица. Они пока затронули не все страны, входящие в союз, но это лишь вопрос времени, сообщает Euromag.

Однако главным, по мнению многих европейских лидеров и экспертов, на пути становления Единой Европы стал финансовый кризис, начавшийся пять лет назад. Сказать, что он преодолен, сегодня еще мало кто решится, однако нельзя не отметить того факта, что и Греция, и Кипр, и Италия были спасены совместными усилиями и сейчас встали на путь выхода из рецессии.

Один из самых приятных «подарков» Евросоюзу преподнесла Испания, которая несколько дней назад официально объявила о выходе из рецессии, хотя еще год назад ей пророчили судьбу Греции, а некоторые специалисты заявляли, что «неизбежный крах Испании уничтожит ЕС». Но эти прогнозы не сбылись и те, кто подписывал Маастрихтский договор, получили еще один повод для гордости.

Сегодня в Евросоюз входят 28 стран. Последней к альянсу присоединилась Хорватия. В октябре в Брюсселе был официально представлен план развития союза, который фактически обозначил проект по объединению всех стран континента.