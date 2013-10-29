Украина вступит в ЕС меньше, чем через 10 лет - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре этого года и вступит в ЕС менее чем за 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время встречи с преподавателями и студентами Национального университета водного хозяйства и природопользования.

Он отметил, что после подписания соглашения необходима его ратификация 28 парламентами.

“Сколько это будет? Думаю, что года не хватит. У тех, кто вступал, этот процесс занял 2-3 года. А затем еще нужен целый ряд принять законов, в частности по визовому режиму”, - отметил Рыбак.

По его словам, ему нередко задают вопрос о необходимости принятия антидискриминационного закона. Рыбак сказал, что парламент не готов поддержать данный законопроект. Если этот законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента, то его принятие “будет провалено”. “Наши люди не готовы к этому”, - добавил он.

Говоря о сроке возможного вступления Украины в ЕС Рыбак сказал, что “все государства проходили его за 10 лет”. “Сколько мы будем проходить - я думаю, меньше, потому что мы все-таки 45-миллионное государство, и мы можем быстрее работать”, - отметил Рыбак.