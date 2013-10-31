Рейтинг Обамы в США упал до рекордного минимума - опрос

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом NBC News и организацией Wall Street Journal Survey, сообщает РИА Новости.

Одобряют политику президента лишь 42% опрошенных.

Это наиболее низкий показатель поддержки деятельности Обамы за всю историю аналогичных опросов. Предыдущий опрос, проведенный в начале октября, показал, что политикой президента недовольны 48% респондентов, в то время как положительно ее характеризовали 47%.

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Участники опроса не смогли выделить какую-либо конкретную причину, негативно влияющую на рейтинг президента. Они отмечали, что на рейтинг президента влияют такие причины как информация о шпионаже со стороны АНБ, дебаты вокруг химического оружия в Сирии, долговой кризис и неполадки в работе сайта системы здравоохранения.

Наряду с президентом теряет популярность и Демократическая партия - "крайне негативно" ее работу оценивают 20% респондентов, что на два процента ниже предыдущего результата. Теряют свои позиции и республиканцы - "крайне негативно" их деятельность оценивают 30% респондентов, против 29% при прошлом опросе.

Опрос 800 совершеннолетних американцев проводился по телефону 25-28 октября. Его статистическая погрешность составляет 3,46%.