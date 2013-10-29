Возможно боевики в Сирии применили химоружие против курдов - СМИ

22:57, 29 октября 2013
Мир
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Ливанский телеканал ”Аль-Маядин” со ссылкой на представителя курдских формирований самообороны сообщает, что боевики радикальной исламистской группировки ”Даиш” в Сирии, возможно, применили химоружие в ходе боя с курдскими формированиями самообороны

Сірія. Фото http://www.defenseimagery.mil

По данным телеканала, бой произошел в окрестностях города Хасаке в районе Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, расположенном вблизи границы с Турцией, сообщает РИА Новости

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После падения снаряда пошел едкий желтый дым, у нескольких человек отмечаются тяжелые симптомы отравления, ухудшение самочувствия, тошнота, сообщил телеканалу курдский источник в Хасаке.

Информацию об этом инциденте официальные источники пока не подтверждают.

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