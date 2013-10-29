Возможно боевики в Сирии применили химоружие против курдов - СМИ

По данным телеканала, бой произошел в окрестностях города Хасаке в районе Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, расположенном вблизи границы с Турцией, сообщает РИА Новости.

По теме: ООН: В Сирии сложилась опасная и непредсказуемая ситуация

После падения снаряда пошел едкий желтый дым, у нескольких человек отмечаются тяжелые симптомы отравления, ухудшение самочувствия, тошнота, сообщил телеканалу курдский источник в Хасаке.

Информацию об этом инциденте официальные источники пока не подтверждают.