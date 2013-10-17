ООН: В Сирии сложилась опасная и непредсказуемая ситуация

По словам генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, всемирная организация, будучи мобилизованной для ликвидации химического оружия в САР, не оставляет без внимания гуманитарную обстановку в стране и сконцентрирована на скорейшем проведении мирной конференции «Женева-2». Кроме того, сегодня ООН назвала имя координатора операции по химическому разоружению Сирии, передает Russia Today.

«Мы в равной степени нацелены на достижение политического решения, которое положит конец ужасному насилию и страданиям, которые постигли сирийский народ», - сказал Пан Ги Мун. «Мы не строим иллюзий по поводу вызовов, которые стоят перед нами. Ситуация в Сирии опасная и непредсказуемая. Всем сторонам в Сирии необходимо сотрудничать», - подчеркнул он.

Пан Ги Мун напомнил, что в ближайшие дни совместный специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими отправится на Ближний Восток, чтобы провести консультации по поводу подготовки к мирной конференции по Сирии, сообщает ИТАР-ТАСС. «Мы активизируем усилия, чтобы провести конференцию «Женева-2» в середине ноября», - подтвердил генсекретарь. По его словам, заместитель эмиссара Насер аль-Кидва отправится в Турцию для встречи с представителями оппозиции, готовность которой к диалогу с Дамаском до последнего времени была главным препятствием для проведения форума.

Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман тем временем обсудил в Москве с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.

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Сегодня также стало известно, что координатором операции по химическому разоружению Сирии, которую ведет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) при поддержке ООН назначена представительница Нидерландов Сигрид Кааг. Представляя 52-летнюю Кааг журналистам, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил удовлетворение, что ее кандидатура была оперативно утверждена Советом Безопасности ООН. Генсек подтвердил, что миссия будет базироваться на Кипре.

Первая группа экспертов ОЗХО начала инспекции в Сирии 1 октября этого года. Комиссия по уничтожению химического оружия ограничена во времени и работает в соответствии со специально составленным расписанием. До конца 2013 года её представители должны будут завершить первую фазу своей миссии, проверив 20 сирийских объектов. Вся работа должна быть закончена к середине 2014 года.

Накануне стало известно, что эксперты проверили более половины из ранее обозначенных 20 мест хранения и изготовления боевых отравляющих веществ. В целях безопасности местоположение складов с химоружием и оборонных фабрик не разглашается.