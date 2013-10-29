СМИ: Полицейский-убийца подростка с "автоматом" считался специалистом по оружию

48-летний Джелхаус - автор ряда статей о личной безопасности офицеров и оружии, которые печатались на страницах специализированных журналов и интернет-форумах для военных, полицейских и сотрудников спецслужб, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В 2005 году мужчина служил в Ираке. В офисе шерифа округа Сонома Джелхаус отвечал за подготовку стажеров. Коллеги отзываются о нем как о заслуженном профессионале. В 2004 году офицер спас несколько человек из охваченного пламенем автомобиля, за что получил медаль "За проявленную смелость".

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К расследованию трагедии подключилось ФБР США. В настоящий момент Джелхаус отстранен от обязанностей и отправлен в оплачиваемый отпуск.

Окружной прокурор Джил Равич в понедельник призвала разгневанную общественность "набраться терпения". "Для того чтобы следствие увенчалось успехом, необходимо время, - сказала она. - Я прошу дать нам время, чтобы шаг за шагом установить, что произошло в тот день".

Помощник шерифа Джелхаус и еще один офицер, недавно принятый на работу, 22 октября патрулировали на машине улицы города Санта-Роса, когда заметили 13-летнего Энди Лопеса, у которого в руках был предмет, напоминающий АК-47. Включив сирену, офицеры последовали за ним. Далее события развивались стремительно: стражи порядка выскочили из машины, спрятавшись за дверями автомобиля, они приказали мальчику положить "оружие" на землю. По их же заверениям, приказ прозвучал несколько раз. После офицерам показалось, что ребенок намеревается поднять "автомат". В этот момент раздались выстрелы, Энди Лопес скончался на месте.

Результаты вскрытия показали, что мальчик получил семь ранений, два из которых были смертельными. Установлено, что стрелял только один офицер - Джелхаус.