В США мальчика расстреляли полицейские из-за игрушечного автомата

В городе Санта-Роса, штат Калифорния, двое помощников шерифа застрелили подростка, в руках которого был игрушечный автомат. Полицейские приняли игрушку за настоящее оружие, передаёт Russia Today со ссылкой на Associated Press. При этом неизвестно, «целился» ли мальчик в сотрудников полиции или нет.

Увидев на улице подростка с автоматом, сотрудники правопорядка потребовали бросить оружие на землю. Однако эти требования выполнены не были. Тогда полицейские открыли огонь. От полученных ранений 13-летний Энди Лопес скончался на месте. Уже после этого полицейские разглядели, что автомат Калашникова в его руках был пластмассовым.

Инцидент произошёл во второй половине дня, когда на улице было много прохожих. Дети возвращались из школы, а взрослые – с работы. По словам отца погибшего мальчика, его сын направлялся в гости к приятелю. Кроме пластмассового автомата у него за поясом был игрушечный пистолет.

Полиция Санта-Росы начала расследование происшествия. Оба офицера временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

На место гибели подростка горожане приносят цветы и горящие свечи. По словам школьных приятелей и соседей, Энди Лопес был отзывчивым и общительным мальчиком и прилежным учеником.

Как сообщалось, за последние годы количество массовых расстрелов в США утроилось.