В Нидерландах сгорел дом легендарной шпионки Маты Хари

Пожар разгорелся в Леувардене в субботу вечером. Один человек погиб, сгорели несколько домов, в том числе тот, в котором в 1876 родилась Маргарета Гертруда Зелле - таково настоящее имя Маты Хари, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Отец Маргареты держал в Леувардене шляпный магазин, но, прогорев на инвестициях, обанкротился и бросил семью. Мать умерла, когда ей было 15, и детей семьи Зелле (у Маргареты было три брата) разделили и отправили жить к разным родственникам. В 18 лет Маргарета ответила на брачное объявление в газете и вышла замуж за 38-летнего офицера, служившего в Ост-Индии, но брак не заладился.

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Приехав во Францию без мужа и денег, Маргарета взяла новое имя и создала образ экзотической танцовщицы Маты Хари (имя было созвучно малайскому слову, которое переводилось как "глаз дня" - солнце). Считается, что немецкой шпионкой она стала еще до войны, а потом была перевербована французами.

Мата Хари была арестована в Париже 13 февраля 1917 года по обвинению в шпионаже. Суд над ней был закрытым. Ее расстреляли 15 октября 1917 года. Тело не было затребовано никем из родственников, его передали в Музей анатомии, где забальзамированная голова Маты Хари хранилась до 2000 года, пока не была украдена неизвестными.