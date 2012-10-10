«Шпионку» украинского происхождения суд США выпустил под залог

Как передает РИА «Новости», С.Загон, доставленной в зал суда после решения об освобождении из-под ареста в пятницу, 5 октября, предписано кроме поручительства о залоге в 250 тыс. долларов внести 35 тыс. долларов.

Вместе с тем суд оставил под стражей Анастасию Дятлову, обвиняемую по делу о незаконном экспорте технологий двойного назначения в Россию. Судья Джордж Хэнкс мотивировал свое решение тем, что у А.Дятловой недостаточно прочные связи с США и недостаточные активы, чтобы гарантировать то, что она не скроется от суда.

Еще одна арестованная - уроженка Азербайджана Людмила Багдикян выпущена под поручительство своих натурализованных в США сына и дочери с гарантией уплаты 100 тыс. долларов в случае нарушения режима домашнего ареста.

О громком деле, связанном с нарушением правил торговли, стало известно 3 октября, когда ФБР объявило о задержании восьми человек по подозрению в незаконном экспорте высоких технологий в Россию. Прокуратура нью-йоркского округа Бруклин на прошлой неделе предъявила обвинения 11 подозреваемым по этому делу. В числе фигурантов обвинения - граждане США, имеющие также паспорта РФ - Александр Фишенко, Александр Пособилов, Виктория Клебанова и А.Дятлова.

Поскольку между РФ и США нет соглашения о признании двойного гражданства, все обладатели американских паспортов, даже имеющие документы других стран, рассматриваются властями и правосудием США исключительно как американские граждане.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в МИД Украины сообщили, что украинских граждан среди арестованных в США за шпионаж нет. По информации Посольства США, полученной от компетентных органов этой страны, среди задержанных есть выходцы из нескольких республик бывшего Советского Союза. Один из задержанных - происхождением из УССР, но не является гражданином Украины. Кроме американских документов, никаких других, которые бы подтверждали его другое гражданство, нет, подчеркнули в МИД.