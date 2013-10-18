Число жертв землетрясения на Филиппинах превысило 170 человек
Число жертв самого мощного за последние 23 года землетрясения на Филиппинах достигло 172, еще 22 человека числятся пропавшими без вести
Число жертв самого мощного за последние 23 года землетрясения на Филиппинах достигло 172, еще 22 человека числятся пропавшими без вести, сообщает в агентство Франс Пресс со ссылкой на последние данные местных властей, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 156 погибших.
По информации властей, все пропавшие без вести жили в провинции Бохоль. Там же пропали 22 человека, в том числе пятеро детей. В настоящее время остается мало надежды на то, что кто-нибудь из них будет найден живым, отмечают представители местной полиции.
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Утром во вторник в центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в двух километрах к югу от города Кармен в провинции Бохоль. После него в течение 45 часов специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС) зарегистрировали в этой зоне свыше 1,2 тысячи афтершоков, в том числе два магнитудой 5,1 утром в среду. По мнению сейсмологов, афтершоки будут продолжаться еще несколько дней, но вряд ли приблизятся по мощи к первому подземному толчку.