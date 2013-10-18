Число жертв землетрясения на Филиппинах превысило 170 человек

Число жертв самого мощного за последние 23 года землетрясения на Филиппинах достигло 172, еще 22 человека числятся пропавшими без вести, сообщает в агентство Франс Пресс со ссылкой на последние данные местных властей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 156 погибших.

По информации властей, все пропавшие без вести жили в провинции Бохоль. Там же пропали 22 человека, в том числе пятеро детей. В настоящее время остается мало надежды на то, что кто-нибудь из них будет найден живым, отмечают представители местной полиции.

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Утром во вторник в центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в двух километрах к югу от города Кармен в провинции Бохоль. После него в течение 45 часов специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС) зарегистрировали в этой зоне свыше 1,2 тысячи афтершоков, в том числе два магнитудой 5,1 утром в среду. По мнению сейсмологов, афтершоки будут продолжаться еще несколько дней, но вряд ли приблизятся по мощи к первому подземному толчку.