Из-за землетрясения на Филиппинах погибло более 100 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах утром в среду достигло 107, и эта цифра увеличится, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные электронные СМИ, которые цитируют местные власти.

Ранее в последней сводке национального управления гражданской обороны говорилось, что стихийное бедствие унесло жизни 99 человек, ранены 276, крова лишились 12,5 тысячи, они размещены в эвакоцентрах

"Наши усилия сегодня сосредоточены на том, чтобы достичь изолированных районов. Мы считаем, что там в ловушке оказались люди, и нам необходимо провести поисково-спасательные операции", - сказал официальный представитель национального управления гражданской обороны Рейнальдо Балидо.

"Мы ожидаем, что число (погибших) еще возрастет, поскольку в некоторых районах еще не проведены поисково-спасательные операции", - заявила глава гражданской обороны в центральной части Филиппин Минда Моранте.

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Накануне в центральной части Филиппин произошло самое мощное в этом регионе за последние 23 года землетрясение магнитудой 7,2. По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС) Ренато Солидума, "магнитуда была эквивалентна взрыву 32 таких же (атомных) бомб, как та, что взорвалась над Хиросимой".

В среду утром в зоне бедствия произошли два новых подземных толчка магнитудой 5,1. До этого максимальная магнитуда продолжающихся и в это время афтершоков, которых сейсмологи лишь за 21 час после мощного землетрясения зарегистрировали 725, составляла 4,3. В отличие от землетрясения накануне и большинства последовавших за ним афтершоков, эпицентр одного из последних двух толчков находился не на острове Бохоль, а у юго-восточного побережья соседнего и намного более густонаселенного острова Себу, где расположены второй по величине в стране одноименный город, второй по значению аэропорт и самый оживленный на Филиппинах морской порт. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.