На Филиппинах за сутки произошло второе землетрясение, погибло более 150 человек

Новый подземный толчок магнитудой 5,5 произошел в четверг утром в центральной части Филиппин, пострадавшей двумя днями ранее от самого мощного в этом регионе за последние 23 года землетрясения магнитудой 7,2, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС).

До этого максимальная магнитуда подавляющего большинства продолжающихся афтершоков, которых сейсмологи зарегистрировали уже свыше 1,2 тысячи, не превышала 4,8. Исключением стали лишь два толчка магнитудой 5,1, имевшие место сутки назад. Специалисты ФИВС ожидают, что афтершоки продлятся еще несколько дней, но вряд ли сравнятся по мощи с главным землетрясением.

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Эпицентр нового землетрясения находился в 18 километрах к северо-западу от города Тагбиларан на наиболее пострадавшем от стихийного бедствия острове Бохоль, а его очаг залегал на глубине всего лишь одного километра.

Согласно последней сводке национального управления гражданской обороны, серия подземных толчков уже унесла жизни 156 человек, 22 числятся пропавшими без вести, ранены 374. Всего от них в той или иной мере пострадали свыше 3 миллионов, крова лишились более 47 тысяч человек, размещаемых в настоящее время в эвакуационных центрах.