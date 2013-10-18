Amnesty International требует помиловать пережившего казнь иранца

37-летний заключенный, о котором известно только имя и первая буква фамилии - Алиреза М., должен был быть казнен в тюрьме Боджнурд на северо-востоке Ирана за преступления, связанные с наркотиками. Врачи констатировали смерть, но на следующий день в морге выяснилось, что он жив. Сейчас Алиреза выздоравливает в больнице, сообщает Радио Свобода.

Директор программ Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке Филипп Лютер сказал, что вторая попытка казни будет «ужасной». Такие действия, считает Лютер, «показывают главный недостаток человечества, которая, к сожалению, лежит в основе иранской правовой системы».

По данным базирующейся в Лондоне правозащитной группы , в Иране в этом году казнено менее 508 человек.