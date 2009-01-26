ЕС осудил массовые казни в Иране
22:47, 26 января 2009Мир
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Заявление чешского президентства
Европейский Союз осудил массовые казни в Иране.
Об этом говорится в заявлении чешского президентства в ЕС, текст которого передан УНИАН.
“Европейский Союз строго осуждает казнь Молли Гол Хассана, гражданина Афганистана, осужденного за преступление, совершенное им в возрасте 17 лет. Он был казнен 21 января в тюрьме Эвин в Тегеране”, - отмечается в заявлении.
ЕС также осудил казнь 21 человека 20-21 января, 10 из которых были казнены в Тегеране, 9 – в провинции Язд и двое – в Исфахане.
“ЕС продолжает призывать власти Ирана полностью отменить смертную казнь и, в то же время, ввести мораторий на казнь”, - говорится в документе.
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