СМИ: Число жертв тайфуна в Японии достигло 26 человек

Число погибших из-за оползней на острове Идзу-осима достигло 23, еще в трех префектурах тайфун унес жизни трех человек, сообщили в пятницу японские СМИ со ссылкой на данные полиции и местных администраций, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 погибших. На острове Идзу-осима к утру пятницы обнаружены тела 23 человек, по-прежнему без вести пропавшими числятся 26 человек. Более 300 домов на острове были частично или полностью разрушены из-за крупного оползня. Он был спровоцирован рекордными по интенсивности ливневыми дождями - за сутки в этом районе выпало две месячных нормы осадков.

По теме: Тайфун в Японии: 13 человек погибли, 63 тысячам рекомендовано эвакуироваться

Тайфун "Випа" прошел с юга на северо-восток вдоль тихоокеанского побережья Японии. В настоящее время тайфун сменился зоной низкого давления. Однако сообщения об ущербе и пострадавших продолжают поступать из разных районов страны.

Ранее в четверг Главное метеорологическое управление Японии сообщило о формировании нового тропического шторма "Франциско", получившего порядковый номер 27, к югу от японского архипелага.