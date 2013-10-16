Тайфун в Японии: 13 человек погибли, 63 тысячам рекомендовано эвакуироваться

Число жертв тайфуна "Випа"на японском острове Идзу-осима достигло 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Несколько домов в городе Осима-мати были разрушены рекой, вышедшей из берегов после ливней, которые принес тайфун. Ранее сообщалось, что на острове Идзу-осима минувшей ночью за час выпало 122 миллиметра осадков - рекордное количество за все время ведения подобной статистики. За сутки здесь выпало около 800 миллиметров осадков, что вдвое превышает месячную норму для октября.

Читайте также: Мощный тайфун обесточил 20 тысяч домов на юге Японии

Ливни спровоцировали оползни, разрушившие несколько десятков домов. Пока властям не удалось связаться еще с 30 горожанами.

Тайфун "Випа"движется на северо-восток вдоль тихоокеанского побережья Японии. Давление в центре тайфуна составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра - 35 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.

Более 63 тысяч человек в японских префектурах Тиба, Сайтама, Токио и Нагано получили указания эвакуироваться.

В аэропортах "Нарита"и "Ханэда"близ Токио отменено 502 авиарейса.

Как ожидается, к вечеру среды тайфун достигнет северо-восточных и северных районов страны. Метеорологи предупреждают об опасности оползней и затоплений и призывают не покидать дома без острой необходимости.