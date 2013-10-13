Франция отменила международные военные учения

Учения под названием «Джибутийский лев» включали в себя операцию по высадке крупного десанта на африканское побережье. В манёврах предполагалось участие десяти кораблей Королевских ВМС, около 1,5 тыс. бойцов элитных подразделений британского спецназа, сообщает Russia Today со ссылкой на The Sunday Times.

Однако на днях военное руководство Франции предупредило Великобританию о том, что отказывается от участия в манёврах из-за недостатка финансирования. После этого британское командование также приняло решение отказаться от проведения учений, подготовка к которым длилась два года.

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Как отмечает Mail On Sunday, известие об отмене учений пришло, когда около 1,5 тысяч британских военных уже перебазировались в район Красного моря и потратили на топливо для кораблей около £1 млн. Передислокация судов в Оманский залив, где в срочном порядке были организованы новые учения для ВМС Соединённого Королевства, обойдётся примерно в такую же сумму.