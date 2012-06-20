Россия отрицает участие своих кораблей в учениях в Сирии

"В настоящее время БДК "Калининград" принимает участие в Кильской неделе, после чего вернется в порт базирования. Никаких дальних походов с его участием не планируется", - сказал собеседник РИА Новости.



Комментируя информацию СМИ о якобы планируемых крупномасштабных международных учениях на территории Сирии с участием России, представитель Минобороны сказал: "Участившиеся в последнюю неделю сообщения с подобной дезинформацией в некоторых СМИ со ссылкой на разные разведывательные и спутниковые источники, направлены на дальнейшую эскалацию обстановки в Сирии, а не на отражение существующих реалий".



Ранее иранские СМИ, а также арабский телеканал сообщили, что в ближайшие недели такие учения состоятся как на территории Сирии, так и в акватории этого государства. Сообщалось также о том, что Египет разрешил проход через Суэцкий канал двенадцати китайским кораблям.

Советник президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейна Шаабан во вторник сообщила, что данные иностранных СМИ о якобы запланированных в ближайшие недели военных учениях с участием России, Китая, Ирана и Сирии на сирийской территории не соответствуют действительности.