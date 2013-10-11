Республиканцы предложили Обаме новый план урегулирования кризиса в США

Республиканцы в палате представителей конгресса США предложили Белому дому новый план урегулирования кризиса: продлить в пятницу на полтора месяца возможность госзаимствований для избежания дефолта, а в течение выходных провести переговоры по поводу возможного возобновления финансирования госучреждений, сообщает РИА Новости со сслыкой на издание Hill.

По его данным, в течение дальнейших переговоров республиканцы намерены обсудить с администрацией все интересующие их бюджетные вопросы, чтобы при достижении согласия продлить финансирование госучреждений и повысить потолок госдолга на весь 2014 год.

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Контролируемая республиканцами палата представителей отказалась принимать бюджет без пункта об отмене или переносе реализации реформы здравоохранения - одной из важнейших инициатив президента Барака Обамы. Из-за этого с начала нового финансового года 1 октября финансирование госучреждений приостановилось. Конгресс также пока не повысил лимит заимствований, без которого США грозит дефолт. Оппоненты Обамы предлагают не повышать потолок госдолга, а снижать госрасходы.

Президент США неоднократно заявлял, что одобрить финансирование госучреждений и повысить потолок госдолга - это обязанности конгресса, и он не намерен вести переговоры под угрозой их неисполнения. Однако в последние дни глава государства встречается с республиканцами, чтобы найти выход из ситуации. В четверг Обама встретился с членами палаты представителей, а в пятницу принимает в Белом доме сенаторов-республиканцев.