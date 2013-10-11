В Кембридже программу русского языка заменили на бесплатные курсы украинского

В рамках программы украинистики, которая была создана в 2008 году на основе кафедры славистики Университета Кембриджа, в нынешнем учебном году были запущены бесплатные курсы украинского для всех студентов заведения, пишет Корреспондент.

Как сообщается на странице учебного заведения, преподавание украинского на разных уровнях сложности началось со стартом осеннего триместра (Michaelmas Term).

Одновременно на сайте кафедры указано, что программа русского языка больше не предлагается.

Программа украинистики предлагает студентам Кембриджа бесплатно овладеть украинским языком на трех уровнях - начальном, среднем и продвинутом.

После прохождения всех уровней слушатели курсов должны глубоко понимать украинскую лексику и грамматику, точно использовать слова, читать оригинальную литературу, а также разбираться в культуре Украины.

В конце года слушатели должны сдать тест на умение распознавать на слух украинский язык, а также сдать письменную работу, которая проверяет знание грамматики и навыки украинской речи.