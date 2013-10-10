Химоружие Сирии могут уничтожить с помощью мобильных установок США

Министерство обороны США предложило использовать американские мобильные лаборатории для уничтожения запасов сирийского химического оружия, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Использование этого оборудования будет возможно только в том случае, если отравляющие вещества хранятся не в готовом виде, а в виде сравнительно безвредных компонентов, которые становятся ядовитыми только после смешения. Американские мобильные лаборатории годятся для нейтрализации прекурсоров, но для ликвидации боеприпасов с готовыми отравляющими веществами потребуются стационарные предприятия.

Предложенные американцами лаборатории могут быть развернуты в относительно сжатые сроки и начать работу через 10 дней после прибытия на место хранения реагентов. Установки, разработанные компанией ECBC, способны работать круглосуточно. Их производительность составляет примерно 25 тонн химических веществ в день. Обслуживает каждую из них штат из 15 специалистов.

Предложение из Пентагона поступило на фоне продолжающихся консультаций о способе и месте ликвидации химического арсенала Дамаска. Базирующаяся в Гааге Организация по запрещению химического оружия сейчас склоняется к тому, что боеприпасы и отравляющие вещества будут ликвидированы в Сирии. Иное предполагало бы их транспортировку по стране, в которой продолжается гражданская война, что небезопасно. Кроме того, в большинстве стран мира импорт химического оружия находится под запретом, поэтому вывозить сирийский арсенал просто некуда.

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Окончательное решение о возможной отправке этого оборудования в Сирию должно быть принято не позднее 15 ноября. Если по каким-то причинам от них придется отказаться, до 15 ноября должен быть представлен альтернативный план ликвидации химического арсенала.

В Сирию уже прибыли две первых группы специалистов по уничтожению химического оружия. Им предстоит посетить места его производства и хранения, чтобы оценить объемы планируемых работ. Сейчас считается, что до середины 2014 года в Сирии предстоит ликвидировать примерно тысячу тонн отравляющих веществ, хранящихся на десятках складов по всей стране.

Свою готовность участвовать в работе по ликвидации сирийского химического арсенала выразили США, Франция, Китай, Ирландия, Россия и ряд других стран. По оценкам Дамаска, работы по ликвидации химического оружия обойдутся им примерно в миллиард долларов. Сама Сирия изыскать такие средства сейчас не в состоянии: в стране углубляется экономический кризис, порожденный гражданской войной и экономическими санкциями.

Сирия согласилась ликвидировать свой химический арсенал после американской угрозы разбомбить ключевые объекты страны в качестве наказания за применение химоружия против мирного населения. Дамаск отрицает, что применял это оружие, но все же согласился от него полностью отказаться.