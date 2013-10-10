Химоружие Сирии могут уничтожить с помощью мобильных установок США
Министерство обороны США предложило использовать американские мобильные лаборатории для уничтожения запасов сирийского химического оружия.
Министерство обороны США предложило использовать американские мобильные лаборатории для уничтожения запасов сирийского химического оружия, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Использование этого оборудования будет возможно только в том случае, если отравляющие вещества хранятся не в готовом виде, а в виде сравнительно безвредных компонентов, которые становятся ядовитыми только после смешения. Американские мобильные лаборатории годятся для нейтрализации прекурсоров, но для ликвидации боеприпасов с готовыми отравляющими веществами потребуются стационарные предприятия.
Предложенные американцами лаборатории могут быть развернуты в относительно сжатые сроки и начать работу через 10 дней после прибытия на место хранения реагентов. Установки, разработанные компанией ECBC, способны работать круглосуточно. Их производительность составляет примерно 25 тонн химических веществ в день. Обслуживает каждую из них штат из 15 специалистов.
Предложение из Пентагона поступило на фоне продолжающихся консультаций о способе и месте ликвидации химического арсенала Дамаска. Базирующаяся в Гааге Организация по запрещению химического оружия сейчас склоняется к тому, что боеприпасы и отравляющие вещества будут ликвидированы в Сирии. Иное предполагало бы их транспортировку по стране, в которой продолжается гражданская война, что небезопасно. Кроме того, в большинстве стран мира импорт химического оружия находится под запретом, поэтому вывозить сирийский арсенал просто некуда.
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Окончательное решение о возможной отправке этого оборудования в Сирию должно быть принято не позднее 15 ноября. Если по каким-то причинам от них придется отказаться, до 15 ноября должен быть представлен альтернативный план ликвидации химического арсенала.
В Сирию уже прибыли две первых группы специалистов по уничтожению химического оружия. Им предстоит посетить места его производства и хранения, чтобы оценить объемы планируемых работ. Сейчас считается, что до середины 2014 года в Сирии предстоит ликвидировать примерно тысячу тонн отравляющих веществ, хранящихся на десятках складов по всей стране.
Свою готовность участвовать в работе по ликвидации сирийского химического арсенала выразили США, Франция, Китай, Ирландия, Россия и ряд других стран. По оценкам Дамаска, работы по ликвидации химического оружия обойдутся им примерно в миллиард долларов. Сама Сирия изыскать такие средства сейчас не в состоянии: в стране углубляется экономический кризис, порожденный гражданской войной и экономическими санкциями.
Сирия согласилась ликвидировать свой химический арсенал после американской угрозы разбомбить ключевые объекты страны в качестве наказания за применение химоружия против мирного населения. Дамаск отрицает, что применял это оружие, но все же согласился от него полностью отказаться.