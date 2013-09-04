В Сенате США предложили ограничить операцию в Сирии 60 днями

Проект, предложенный главой комитета по международным отношениям демократом Робертом Менендесом (Robert Menendez) и сенатором-республиканцем Бобом Коркером (Bob Corker), подразумевает возможность продления операции на месяц в случае необходимости.

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Кроме того, комитет предложил наложить запрет на проведение наземной операции в Сирии, по информации Reuters сообщает Lenta.ru.

Ранее 3 сентября лидеры обеих палат Конгресса США поддержали решение президента США Барака Обамы нанести удар по Сирии. Об этом заявили спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Бейнер и лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси. Кроме того, за военное вмешательство в сирийский конфликт выступили лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантор, а также глава комитета по обороне Сената Карл Левин.

Голосование по резолюции, санкционирующей военный удар по Сирии, должно состояться в комитете по международным отношениям 4 сентября. В том случае, если резолюция будет одобрена комитетом, Конгресс США рассмотрит ее на совместном заседании палат. Это произойдет не раньше 9 сентября, когда члены Конгресса вернутся с каникул.

Президент США Барак Обама объявил о решении осуществить военный удар по Сирии 31 августа. Обама, однако, не воспользовался правом самостоятельно принять решение о ударе по Сирии и запросил одобрение у Конгресса США.

О применении химического оружия в Сирии стало известно 21 августа. В результате химической атаки в восточном пригороде Дамаска — Гуте — погибли более полутора тысяч человек. Власти Сирии и повстанцы возложили ответственность за случившееся друг на друга.

Чтобы разобраться, кто стоит за химической атакой в пригороде Дамаска, Сирию посетили эксперты ООН. 31 августа они покинули страну, однако результаты их работы пока не обнародованы.

Между тем, США и другие западные страны обвинили в химической атаке правительственные войска Сирии и заявили о необходимости военного вмешательства для предотвращения дальнейшего применения химического оружия. Официальный Дамаск опровергает эти обвинения, заявляя, что окажет сопротивление любому агрессору.