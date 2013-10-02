Закрытие госучреждений в США может повысить риск терактов - Cенат

”Неспособность конгресса выполнять свои самые основные функции подвергает нашу страну большему риску террористических атак. Закрытие госучреждений у нас - это самый большой подарок, который мы можем сделать своим врагам”, - сказала Файнстайн.

”То, что мы сделали, наносит вред национальной безопасности”, - добавила она, сообщает РИА Новости.

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Файнстайн сошлась во мнении с директором национальной разведки Джеймсом Клэппером, по словам которого около 70% всех гражданских служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Клэппер добавил, что опасается вербовки отставленных работников спецслужб иностранными разведками.

Напомним, из-за отсутствия компромисса финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени (07.00 кск). Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.