Обама назвал условия для переговоров с республиканцами

"Я буду рад поговорить с республиканцами о политике в сфере здравоохранения и на другие темы. Но, как я уже заявлял, я не буду делать это под угрозой, что если они не получат все, что хотят, они доведут страну до дефолта", — сказал Обама во время посещения агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

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Президент США неоднократно заявлял, что об отмене реформы здравоохранения речи идти не может, так как ее реализация уже началась, сообщает РИА Новости.

По мнению Обамы, в Палате представителей достаточно сторонников принятия бюджета.

"У меня есть сильное подозрение, что голосов достаточно. А причина, по которой спикер (Палаты представителей Джон) Бейнер не ставит вопрос на голосование, — это то, что он не хочет урегулирования ситуации, пока не получит уступок, не имеющих ничего общего с бюджетом", — заявил президент.

Контролируемая республиканцами Палата представителей отказалась принимать бюджет без пункта об отмене или переносе реализации реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив Обамы. Из-за этого с начала нового финансового года 1 октября финансирование госучреждений приостановилось. Нет прогресса и в переговорах администрации с республиканцами по повышению лимита заимствований, без которого США грозит дефолт. Оппоненты Обамы предлагают не повышать потолок госдолга, а снижать госрасходы.