Обама отменил турне в Азию из-за бюджетного кризиса

"Президент принял это решение, учитывая сложности поездок за рубеж ввиду закрытия учреждений. Он намеревается продолжить отстаивать свою позицию, что республиканцы должны немедленно разрешить проведение голосования с целью открыть учреждения", - говорится в заявлении. Обама позвонил президенту Индонезии Сусило Юдойоно и султану Брунея Хассаналу Болкиаху и выразил сожаление в связи с невозможностью посетить эти страны, сообщил Белый дом.

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Ранее стало известно, что Обама, планировавший турне по странам Юго-Восточной Азии, отказался от визита в Малайзию и Филиппины, сообщает РИА Новости.

Из-за отсутствия компромисса по бюджету многие государственные учреждения США закрылись с 1 октября, сотни тысяч человек были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Переговоры между республиканцами и демократами о выходе из бюджетного кризиса пока не дали результатов.