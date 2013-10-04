Обама отменил турне в Азию из-за бюджетного кризиса

07:08, 04 октября 2013
Мир
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Президент США Барак Обама отменил поездку на саммит АТЭС в Индонезии и визит в Бруней на саммит США-АСЕАН из-за сложностей, вызванных утверждением федерального бюджета, сообщил в заявлении в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

Барак Обама

"Президент принял это решение, учитывая сложности поездок за рубеж ввиду закрытия учреждений. Он намеревается продолжить отстаивать свою позицию, что республиканцы должны немедленно разрешить проведение голосования с целью открыть учреждения", - говорится в заявлении. Обама позвонил президенту Индонезии Сусило Юдойоно и султану Брунея Хассаналу Болкиаху и выразил сожаление в связи с невозможностью посетить эти страны, сообщил Белый дом.

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Ранее стало известно, что Обама, планировавший турне по странам Юго-Восточной Азии, отказался от визита в Малайзию и Филиппины, сообщает РИА Новости.

Из-за отсутствия компромисса по бюджету многие государственные учреждения США закрылись с 1 октября, сотни тысяч человек были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Переговоры между республиканцами и демократами о выходе из бюджетного кризиса пока не дали результатов.

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