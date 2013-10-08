Литва может пожаловаться на Россию в ВТО

По словам Грибаускайте, правительство еще не использовало всех возможных мер для решения этой проблемы и сейчас переживает первое за время своей работы серьезное испытание, передает РИА Новости.

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"Меня несколько удивляет взгляд нашего правительства. Только что я видела заявление министра сельского хозяйства. Он все еще говорит, что обращаться в ВТО не стоит, что проверки не являются большой проблемой. Без сомнения, если для правительства Литвы это не проблема, то пожалуй, подождем каких-нибудь еще испытаний", — сказала президент.

По ее мнению, правительство должно готовить обращение в ВТО и собирать необходимые доказательства

Ситуация начала ухудшаться еще в конце лета, считает глава Литвы. "Когда начинаются геополитические изменения, возможно не очень полезные или идущие в разрез с интересами России, она реагирует неадекватно, иногда раздраженно, демонстрирует нетерпимость, даже, сказала бы, порой нецивилизованное поведение в отношении некоторых стран или организаций. Несмотря на то что Россия только что стала членом ВТО", — добавила Грибаускайте.

Роспотребнадзор в понедельник приостановил ввоз молочной продукции из Литвы в Россию из-за многочисленных нарушений законодательства в области защиты прав потребителей (качество продуктов не соответствовало норме) и санитарно-эпидемиологического благополучия человека (продукты не соответствовали норме по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям).

Проблемы на российско-литовской границе начались в сентябре, когда таможенники стали усиленно проверять грузовики из Литвы, из-за чего время прохождения границы увеличилось. Литовская сторона назвала данные меры необоснованными, дискриминационными, а происходящее — "экономической войной" из-за того, что "не всем нравится" сближение постсоветских стран с Европой.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пожаловался в Еврокомиссию и заявил, что если Москва "не прекратит давление на соседей", Литва может заблокировать сообщение с Калининградом. Еврокомиссия призвала РФ незамедлительно отказаться от мер, "не связанных с объективными факторами риска".