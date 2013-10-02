Литва угрожает России блокадой Калининградской области

Литва может заблокировать сообщение с российским анклавом – Калининградской областью, если Москва "не прекратит давление на своих соседей". Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

"Мы могли бы заблокировать транспорт, и это не только поезда, это также доставка товаров, все что угодно. Это теоретически возможно, хотя это и не наши методы", - утверждает Линкявичюс.

Как пишет Зеркало недели, 17 сентября министр иностранных дел Литвы Линкявичюс направил обращение Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, а также некоторым членам Европейской комиссии. Министр проинформировал учреждения Евросоюза о том, что на литовско-российской границе тщательной таможенной проверке подвергаются все перевозимые из Литвы грузы и перевозчики. "Эти меры являются неоправданными, дискриминационными и оказывают негативное воздействие на конкурентоспособность транспортной и торговой систем и Литвы, и всего Евросоюза", - говорилось в письме.

Президент балтийской республики Даля Грибаускайте, выступая с трибуны ООН 26 сентября, заявила, что Литва испытывает экономическое, информационное и энергетическое давление со стороны восточного соседа.

По ее словам, страны Балтии за 20 лет независимости столкнулись с торговыми ограничениями, введением запрета на продукцию, манипулированием ценами на энергоносители, давлением и открытым унижением в информационном пространстве.

"Даже Литва, которая сегодня занимает пост председателя Совета Европейского Союза и, казалось бы, уже успешно утвердила свой выбор, подвергается не меньшему давлению. Препятствия для путешествующих людей на границе, необоснованные задержки при перевозке грузов, "молочная война" - это всего лишь несколько самых свежих примеров", - заявила Грибаускайте.