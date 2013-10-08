В ЕС не понимают, почему Россия запретила молочку из Литвы

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Фредерик Вансан, сообщают ИТАР-ТАСС.

"Еврокомиссия полностью уверена в безопасности литовских продуктов и будет внимательно отслеживать эту ситуацию", - сказал еврокомиссар.

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При этом он затруднился ответить, будет ли Брюссель вмешиваться в этот торговый конфликт.

"Сначала мы должны получить информацию, о чем идет речь. Россия ранее уже вводила подобные запреты на различные виды европейской продовольственной продукции. Мы пока не знаем, в чем заключаются их претензии, когда мы получим эту информацию, мы надеемся на быстрое разрешение ситуации", - подчеркнул Вансан.

С 7 октября санитарная служба приостановила поставки в Россию молочной продукции из Литвы из-за претензий к качеству.

По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, в ряде литовских молочных продуктов были обнаружены дрожжи и плесень в количестве, значительно превышающем нормативы.

Между тем молокоперерабатывающие предприятия Литвы по-прежнему направляют в РФ молочную продукцию, так как никаких официальных документов от российской стороны не получали.

"Официальных уведомлений от таможенных структур мы не получали, поэтому наши предприятия в обычном порядке отгружают молочную продукция для российского рынка", - глава государственной ветеринарно-продовольственной службы Литвы Йонас Милюс.

Литва пока не намерена обращаться во Всемирную торговую организацию или в структуры Евросоюза за содействием по вопросу запрета на ввоз молочной продукции в РФ.

Как известно, ранее премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил, что Литва считает, что проблемы с товарами на границе с Россией вызваны грядущим саммитом Восточное партнерство и председательством в Евросоюзе.