Дело против Саркози закрыли - BBC

Николя Саркози отрицал, что он принимал пожертвования от наследницы косметической империи L'Oreal Лилиан Бетанкур - самой богатой женщины Франции, сообщает BBC Украина.

Это дело грозит 58-летнему Николя Саркози тем, что он не смог бы участвовать в выборах 2017 года.

Непопулярный во время неудачных попыток своего переизбрания на пост президента в 2012 году, Николя Саркози, как позволяют предположить опросы общественного мнения, сейчас смог бы победить действующего президента Франсуа Олланда на повторных выборах.

Экс-президент уже как-то намекнул на свое возвращение, когда ранее в этом году заявил, что он, возможно, вернется, чтобы "спасти" Францию ​​от экономической катастрофы при президенте Олланде.

"Наличные в конвертах"

Бухгалтер Лилиан Бетанкур Клэр Тибу заявила, что она сняла 150 тыс. евро наличными, которые должны быть переданы консервативной партии Николя Саркози накануне его победы на президентских выборах в 2007 году.

Во Франции индивидуальные пожертвования на предвыборную кампанию ограничены 4600 евро в год.

Дворецкий госпожи Бетанкур признал, что Николя Саркози был частым гостем в ее доме во время кампании 2007 года.

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Вместе с тем сам Саркози настаивает, что в этом году он виделся с наследницей империи L'Oreal лишь раз.

В марте судья вызвал на очную ставку Николя Саркози и дворецкого. После этого против бывшего президента предъявлены предварительные обвинения.

Его обвинили в том, что он принимал наличные у Лилиан Бетанкур, в то время, когда она была слишком слабой, чтобы знать, что она делает.

90-летняя госпожа Бетанкур с 2006 года страдает деменцией, сообщает агентство AFP .

Издание Le Monde и AFP цитируют источник, близкий к следствию, который сказал, что дело против Николя Саркози закрыли.

Десять человек все еще ​​проходят по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, сообщает Le Monde.

Считается, что среди них казначей предвыборной кампании Саркози Эрик Верт, который позже стал министром финансов.

Персонал госпожи Бетанкур утверждает, что он лично приезжал в дом наследницы империи L'Oreal и забирал конверты с наличными. Эрик Верт это отрицает.

О том, что наличные забирал лично Николя Саркози, никогда не говорилось.

Экс-президент до сих пор проходит по нескольким другим делам, среди которых те, что связаны с предвыборной кампанией 2007 года, в которой его обвиняют в получении денег бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Николя Саркози это отрицает.