Саркози обвинили в том, что он использовал богатую женщину, чтобы стать президентом

Об этом по завершении очной ставки Саркози и самой богатой женщины Франции Лилиан Бетанкур, наследницы империи "Л'Ореаль", сообщил адвокат бывшего президента Тьери Эрзог.

"Это несправедливое и непоследовательное с юридической точки зрения решение", - заявил Эрзог, пишет ИТАР-ТАСС. Он подчеркнул, что намерен его обжаловать.

Как сообщал УНИАН, Н.Саркози подозревается в том, что для финансирования своего предвыборного штаба он воспользовался ослабленным состоянием здоровья Лилиан Бетанкур и незаконно получал ее деньги. Расследование по громкому делу началось в 2007 году. Его возможным фигурантом является также бывший министр бюджета и труда Эрик Верт.

До середины 2012 года Н.Саркози пользовался иммунитетом, будучи главой государства. После того, как он передал бразды правления социалисту Франсуа Олланду, французские правоохранительные органы с удвоенной силой взялись за экс-президента. После того, как он лишился иммунитета, дома и в офисе Н.Саркози были проведены обыски. Найденные документы, в частности, личный дневник бывшего хозяина Елисейского дворца, пока не дали весомых аргументов в пользу гипотезы виновности Н.Саркози.