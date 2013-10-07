США и Россия похвалили Сирию за сотрудничество с экспертами ООН

Такую оценку действия сирийских властей министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри дали после переговоров, прошедших в понедельник, 7 октября, в рамках саммита АТЭС на индонезийском острове Бали. «Дамаск безупречно сотрудничает с международными инспекторами. Надеемся, что так и будет впредь», — заявил Лавров.

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Керри, в свою очередь, сообщил что Россия и США «очень довольны» тем прогрессом, которого Сирии удалось достичь в выполнении резолюции СБ ООН, сообщает Agence France-Presse. Особое значение, по словам главы Госдепартамента США, имеет тот факт, что первая партия химического оружия была уничтожена в Сирии при участии экспертов ООН 6 октября — спустя всего несколько недель после принятия соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, сообщает Lenta.ru.

Главы внешнеполитических ведомств России и США также выразили надежду на то, что конференцию по мирному урегулированию сирийского конфликта удастся провести в Женеве в течение ноября. Точная дата конференции, заявил Джон Керри, будет определена ООН в сотрудничестве со спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии.