Премьер России выступил против этнических анклавов в городах

"Мы приветствуем людей, которые к нам приезжают, но в то же время нельзя допустить образования этнических анклавов, особенно в крупных городах, где копится напряжение, что, с одной стороны, приводит к изоляции приезжих, а с другой стороны, способствует росту преступности, нарастанию ксенофобии или социальной напряженности", - цитирует выступление Медведева на съезде партии РИА Новости.

Он отметил, что "Единая Россия" должна обращать внимание на проблему интеграции мигрантов в российское общество, поскольку эта проблема вызывает социальное напряжение.

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"Единая Россия" должна помочь в реализации государственных программ адаптации, которые предусматривали бы обучение нашему языку, погружение в наши исторические и культурные традиции и неукоснительные требования к правилам поведения в современном российском обществе. Это вполне справедливо, здесь нет ничего плохого", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, в этой области уже наработан позитивный опыт. В пилотном режиме действует проект Федеральной миграционной службы - центр социальной адаптации для приезжающих в Россию. Аналогичные центры открыты в ряде городов в регионах России. "Эту практику необходимо изучить и усовершенствовать", - сказал он.