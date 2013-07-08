В России смертельная драка спровоцировала этнический конфликт (фото)

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в субботу у кафе "Золотая бочка"в городе Пугачев Саратовской области. Между 20-летним потерпевшим, который ранее проходил службу в ВДВ, и 16-летним подростком произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подросток ранил мужчину и тот погиб.

"После похорон потерпевшего 7 июля 2013 года на площади города Пугачёва состоялся митинг жителей города, на котором высказывались требования о выселении из города лиц чеченской национальности. Сегодня, 8 июля, инициативная группа вновь организовала митинг, на котором местные жители требуют оградить их от приезжих с Кавказа и обеспечить их безопасность", - сообщила Генпрокуратура РФ.

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В частности, по данным местного ГУМВД, митингующие пытались перекрыть федеральную трассу Саратов - Самара.

"Примерно в 16.00-17.00 мск местными жителями была предпринята попытка перекрыть автомобильную трассу Саратов - Самара. После профилактической беседы, проведенной сотрудниками полиции, горожане отказались от своих намерений", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Однако другие источники утверждают, что местным жителям на некоторое время все же удалось заблокировать движение.

Так, Мининформпечати региона после событий сообщал, что "акция протеста в Пугачеве идет на спад. Владельцы машин, участвующих в блокировании движения на федеральной трассе, добровольно освободили проезжую часть. Движение на дороге восстановлено".

Особенностью протестного движения является ярко выраженный этнический характер конфликта. Примечательно, что к протестантам вскоре присоединились казаки, националисты и представители татарской диаспоры (погибший десантник Маржанов был татарином), а также появилась информация о том, что на границе Саратовской и Самарской областей полиция остановила пять машин, ехавших к месту событий из Татарстана, сообщает Lenta.ru.

В связи с этим Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по межнациональным отношениям взяла ситуацию в городе на контроль, сообщила пресс-служба ОП.

"Общественная палата внимательно следит за развитием событий в городе Пугачев Саратовской области. В настоящее время мы связались с представителями местной Общественной палаты, журналистами и правозащитниками для того, чтобы собрать более подробную информацию о текущей обстановке", - сказал заместитель председателя Комиссии Асламбек Паскачев.

"Самое важное здесь - грамотно работать с населением и проводить четкое разделение между бытовыми конфликтами, преступными действиями и возможными спекуляциями на национальной почве", - добавил он.

По последним данным, суд заключил под стражу подростка, который обвиняется в убийстве десантника, сообщил СК РФ в понедельник.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области судом в отношении 16-летнего подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.