Венесуэла требует от ООН реакции на отказ США выдать визы ее делегатам в ООН



Письмо было направлено послом Венесуэлы Самуэлем Монкадой в ООН. В письме также подчеркнуто, что власти США создают препятствия для прибытия в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро, в частности они отказывают в разрешении на пролет его самолета над американской территорией. В письме содержится просьба к ООН потребовать выполнения от США всех международных обязательств, пишет РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.

По теме: Власти США отказали президенту Венесуэлы пролететь над Америкой

Власти США уже опровергли сообщения об отказе членам венесуэльской делегации в американской визе, сообщила представитель госдепартамента Мари Харф. Генассамблея ООН откроется 24 сентября и продлится до 1 октября.

В минувший четверг стало известно, что США закрыли воздушное пространство находящегося в их юрисдикции Пуэрто-Рико для самолета президента Венесуэлы, который направлялся в Китай. Президент Венесуэлы осудил это решение и перед вылетом в Китай по измененному маршруту поручил главе МИД Элиасу Хауа задействовать все механизмы для обеспечения участия в Генассамблее ООН.

С 2010 года отношения между Венесуэлой и США поддерживаются на уровне поверенных в делах. В июле власти Венесуэлы объявили об окончании процесса нормализации отношений с США в связи с заявлениями постпреда США при ООН Саманты Пауэр о ее намерении бороться против "репрессий в отношении гражданского общества", якобы имеющих место на Кубе и в Венесуэле.