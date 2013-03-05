Венесуэла выдворит из страны военного атташе США
22:13, 05 марта 2013Мир
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Венесуэла приняла решение выслать из страны военно-воздушного атташе США Дэвида дель Монако, сообщил сегодня вице-президент страны Николас Мадуро.
Н.Мадуро рассказал, что дель Монако пытался шпионить / Фото: anti-global.ru
Причиной такого решения стали, по словам Н.Мадуро, попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле. "У него есть 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу", - сказал вице-президент, сообщают РИА Новости.
Н.Мадуро уточнил, что дель Монако пытался добыть у венесуэльских военных информацию о ситуации в вооруженных силах, а также предложить им возможные варианты участия в дестабилизации положения в стране.
Вице-президент возглавил сегодня заседание правительства Венесуэлы после того, как накануне министр связи и информации Эрнесто Вильегас констатировал ухудшение состояния здоровья Уго Чавеса, у которого обнаружили новую инфекцию, и ухудшилось функционирование дыхательной системы.
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